Корецкий: шесть крупных электроподстанций повреждены в четырех областях Украины Фото: Григорий КУБАТЬЯН.

Ночью 11 ноября в четырех областях Украины получили повреждения шесть крупных электроподстанций. Об этом в Telegram-канале сообщил премьер-министр Украины Сергей Корецкий.

Он уточнил, что энергообъекты были повреждены в Винницкой, Кировоградской, Житомирской и Черкасской областях.

«Кроме того, на Кировоградщине и Ровенщине повреждены линии электропередачи разного класса напряжения», — написал Корецкий.

При этом в Кривом Роге Днепропетровской области нарушена работа предприятия теплоснабжения. В результате возникли проблемы с подачей тепла в жилые дома.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что ВС РФ нанесли удары по объектам энергетической инфраструктуры, обеспечивающим работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины. Среди поражённых объектов в ведомстве назвали цели в Кривом Роге (Днепропетровская область), а также в Маяках и Усатове (Одесская область).

Днем ранее, напомним, российские военные нанесли удары по двум электроподстанциям в Нежине и Соснице Черниговской области. По данным ведомства, эти объекты обеспечивали работу украинского военно-промышленного комплекса.