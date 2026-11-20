Группа военных 475-го полка ВСУ пыталась выдвинуться из населенного пункта Хатнее Фото: REUTERS.

Подразделение 475-го отдельного штурмового полка украинской армии было полностью ликвидировано на территории Харьковской области. Об операции рассказали представители российских силовых структур в беседе с ТАСС.

По данным силовиков, украинские боевики пытались скрытно выдвинуться из населенного пункта Хатнее. Передвижение вражеского подразделения зафиксировали в окрестностях Шевченкова Первого, а также в лесополосах вблизи Бугаевки. Российские бойцы сразу же нанесли точный удар по ним.

«Формирование группы заблаговременно вскрыто разведкой. В результате комплексного огневого поражения противник полностью уничтожен», - подчеркнул источник.

Ранее сообщалось, что армии России удалось взять под свой контроль село Заливное Запорожской области. За миссию отвечала группировка войск «Восток».