Рябков: позиция ЕС становится все более агрессивной и антироссийской Фото: REUTERS.

Позиция Евросоюза на международной арене становится все более агрессивной и приобретает ярко выраженный антироссийский характер. Об этом журналистам заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

Дипломат обратил внимание на ужесточение политики Брюсселя в отношении Москвы. По его оценке, действия европейских государств свидетельствуют об усилении антироссийской направленности внешнего курса ЕС.

Ранее Рябков обвинил страны Евросоюза и НАТО в подготовке к возможному военному столкновению с Россией. Замглавы МИД отметил увеличение числа провокационных инцидентов и военных учений, проводимых по антироссийским сценариям. Он также подчеркнул, что напряженность усугубляется отсутствием прямых контактов между российскими военными и представителями Североатлантического альянса.