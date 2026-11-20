ВС России поразили автомобильные и ж/д мосты в Киеве, используемые ВСУ Фото: Григорий КУБАТЬЯН.

Вооруженные силы России поразили автомобильные и железнодорожные мосты в Киеве и Киевской области, которые использовались для транспортировки вооружения. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

По данным военного ведомства, удары нанесены по объектам транспортной инфраструктуры, задействованным в обеспечении украинской армии. Через эти переправы осуществлялись перевозки оружия и военной техники для ВСУ.

Информация о масштабах повреждений и последствиях ударов в сообщении Минобороны не уточняется.

Ранее российское военное ведомство сообщило о поражении двух мостов в Киеве — автожелезнодорожного «Южного» и автомобильного «Северного». По данным Минобороны, первый использовался для транзита военных грузов по железной дороге и автотрассе, а второй — для переброски вооружения и специальной техники ВСУ. Мэр Киева Виталий Кличко также подтвердил удары по переправам.