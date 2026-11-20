ВС России поразили завод порошковой металлургии в Броварах Киевской области Фото: Григорий КУБАТЬЯН.

Российская армия поразила завод порошковой металлургии в Броварах Киевской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

По данным военного ведомства, предприятие занималось производством компонентов твердого ракетного топлива. Такая продукция также используется при изготовлении ракетного вооружения.

Удар был нанесен по промышленному объекту, задействованному в обеспечении украинского военно-промышленного комплекса. Подробности о масштабах повреждений предприятия российское Минобороны пока не привело.

Ранее российские войска поразили предприятия по производству ракет и беспилотников в Днепропетровской и Черкасской областях. В частности, под удар попал завод «Южмаш», выпускающий ракеты FP-5 и FP-9, а также БПЛА. Кроме того, в Черкасской области был поражен завод «Оризон-Навигация», задействованный в производстве ракет FP-9 «Файер Поинт».