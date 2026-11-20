ВС России поразили авиазавод, производящий ракеты «Фламинго» во Львове Фото: Александр КОЦ.

Вооруженные силы России нанесли удар по авиационному заводу во Львове, где производились украинские ракеты FP-9 и FP-5 «Фламинго». Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

По данным российского военного ведомства, пораженное предприятие было задействовано в выпуске ракетного вооружения для ВСУ. В частности, на его мощностях изготавливались оперативно-тактические ракеты FP-9 и крылатые ракеты FP-5 «Фламинго».

Подробности о масштабах повреждений завода и последствиях удара пока не приводятся.

Ранее Минобороны России сообщило о поражении украинских предприятий по производству ракет и беспилотников в Днепропетровской и Черкасской областях. В частности, под удар попал завод «Южмаш», выпускавший ракеты FP-9 и FP-5 «Фламинго», а также беспилотные летательные аппараты. Кроме того, российские войска атаковали предприятие «Оризон-Навигация», участвовавшее в производстве ракетного вооружения для ВСУ.