СК возбудил уголовное дело после ночной атаки ВСУ на Луганск Фото: Олег ЗОЛОТО.

Главное следственное управление СК России возбудило уголовное дело в связи с атакой вооруженных формирований Украины на Луганск. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

Дело расследуется по статьям об убийстве и умышленном повреждении имущества. Следователи проводят комплекс следственных и процессуальных действий, чтобы установить все обстоятельства случившегося, закрепить доказательственную базу, а также определить тип и модель примененных беспилотных летательных аппаратов.

В СК России подчеркнули, что все причастные к преступлению лица будут привлечены к уголовной ответственности.

Напомним, ночью 20 ноября украинские подразделения нанесли массированные удары беспилотниками по поселку Юбилейный в Луганске. По предварительным данным, в результате атаки погибли и пострадали находившиеся в многоквартирных жилых домах мирные жители, в том числе несовершеннолетние, точное число жертв и пострадавших уточняется.