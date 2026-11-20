Shot: Ургант с женой купили квартиру за 1,45 млн евро в бывшем отеле Le Bristol Фото: Иван МАКЕЕВ.

Российский телеведущий Иван Ургант вместе со своей женой Натальей Кикнадзе стали владельцами дорогостоящей недвижимости в престижном французском городке Болье-сюр-Мер рядом с Ниццей. Квартира обошлась им в 1,45 миллиона евро. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По информации источника, пара оформила в собственность двухкомнатную квартиру и дополнительное подвальное помещение. Они расположены в историческом особняке Le Bristol, которая в прошлом работала как гостиница. При этом уточняется, что сначала супружеская пара приобрела саму квартиру. Чуть позже они решил докупить и подвал. Как известно, в доме они не единственные граждане России.

Как известно, здание отстроили еще в 1899 году. В нем долгое время принимали высший свет Европы, включая королеву Италии Маргариту Савойскую и будущего короля Югославии Александра. В середине прошлого века отель прекратил работу. Его номера перестроили под частные резиденции.

Ранее стало известно, что Иван Ургант решил окончательно осесть во Франции. Недавно он оформил официальную прописку в Париже. Для этого он использовал свой израильский паспорт.