Специалисты ООН бьют тревогу из-за масштаба глобального потепления Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН.

Процесс глобального потепления окончательно вышел из-под контроля. Мировому сообществу придется принудительно очищать атмосферу от углерода. О масштабной угрозе сообщило агентство Associated Press.

«Впервые на климатических переговорах Организации Объединенных Наций, вероятно, будет сделан вывод о том, что миру придется не только сократить выбросы углекислого газа, но и удалить из атмосферы парниковые газы. Ведь человечество не смогло спасти Землю от попадания в опасную зону глобального потепления», - подчеркивается в публикации.

По оценкам ученых, превышение безопасных температурных норм, закрепленных Парижским соглашением, уже стало неизбежным. Чтобы спасти планету, потребуются десятки триллионов долларов. Также человечеству нужно внедрить пока еще не проверенные технологии по удалению парниковых газов, заявили в ООН.

Ранее специалисты ИКИ РАН дали прогноз по магнитным бурям. Согласно данным ученых, обстановка на Земле будет спокойной минимум до середины следующей недели.