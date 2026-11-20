Агрессивная сова терроризирует жителей Массачусетса, пострадавших минимум дюжина Фото: Иван МАКЕЕВ.

Сова из Массачусетса попала в заголовки газет из-за нападения на людей в Бруклине. Уже несколько человек пострадали от ночной птицы. Об этом пишет издание People.

В полицию Бруклина поступило несколько звонков о сове, царапающей людей. Полиция уведомила представителей службы охраны дикой природы штата и ожидает дальнейших указаний.

Причем многие жертвы были изумлены, когда поняли, кто именно на них нападает. Сова подлетает сзади и наносит удар по голове или в шею. Жертвы, которых уже больше десяти, жалуются на сильную боль и даже временную дезориентацию.

«Он возник из ниоткуда и ударил меня прямо в шею», — рассказала Тарис Бесс в интервью журналистам. Она подчеркнула, что удар был нанесен сверху, именно этот факт впечатлил ее больше всего. Девушка ожидала увидеть нападающего высокого роста, но была удивлена еще сильнее, когда узнала, что виновник — сова.

Ранее KP.RU рассказал, что птицы в Италии терроризируют людей. Оказалось, что из-за осенней миграции города просто погрязли в птичьих фекалиях.