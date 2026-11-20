Мария Захарова Фото: МИД РФ

Крымский мост будет восстановлен вопреки чаяниям врагов. Об этом рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Крымский мост, вопреки чаяниям наших врагов, он будет восстановлен. Он станет еще лучше. Мы защитим наши законные интересы, мы добьемся реализации всех задач в рамках специальной военной операции», — резюмировала официальный представитель МИД РФ во время пресс-конференции.

Напомним, киевский режим нанес несколько ударов по Крымскому мосту. Отмечается, что Украина надеется на громкое медийное событие. Таким образом ВСУ хотели сместить вектор внимания на себя, пока происходила трехсторонняя встреча лидеров Китая, России и США в КНР. В Кремле до этого отметили, что нет сомнений, что мост будет восстановлен.