Мария Захарова раскритиковала Киев за попытку срыва мирных инициатив. Фото: МИД РФ

Киевский режим нарастил террористическую деятельность, несмотря на заявления о готовности к диалогу об урегулировании конфликта. Об этом заявила журналистам официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

«Киевский режим активизировал свою террористическую деятельность... И это все, напомню, под разговоры о том, что это якобы Россия не хочет мира», - отметила она.

По оценке дипломата, подобные действия свидетельствуют об отсутствии у руководства Украины реального стремления к мирному решению кризиса. По ее словам, Киев вместе со своими союзниками снова пытается сорвать мирные инициативы.

Напомним, что последние трехсторонние переговоры России, Украины и США проходили в Абу-Даби на прошлой неделе. Они длились два дня.