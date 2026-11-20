Объявлена дата прощания с монтажером Иваном Лебедевым: он помогал снимать легендарный «Бумер» Фото: Иван МАКЕЕВ.

Прощание с режиссером монтажа фильмов «Бумер» и «Аритмия» Иваном Лебедевым состоится 22 ноября, после чего его кремируют. Об этом ТАСС сообщил друг семьи покойного.

Церемония пройдет в воскресенье в больнице на Юго-Западе Москвы. Точное время прощания собеседник агентства не уточнил.

«Прощание будет в воскресенье, в больнице на Юго-Западе. Затем Ивана кремируют», — рассказал друг семьи.

Лебедев скончался 19 ноября в возрасте 62 лет. За свою карьеру он работал над десятками фильмов и сериалов, среди которых «Бумер», «Аритмия», «Все умрут, а я останусь», «Содержанки» и «Беспринципные». В 2025 году режиссер монтажа получил премию «Ника» за работу над картиной «Кончится лето».

Ранее стало известно, что причиной смерти Лебедева стал инфаркт. По словам женщины из окружения режиссера, он скончался во время операции. Перед госпитализацией Лебедеву стало плохо во время онлайн-мастер-класса, который он проводил.