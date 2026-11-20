Захарова раскритиковала Нидерланды за военную поддержку, которую она передает Украине. Фото: МИД РФ

Россия примет во внимание поддержку Украины со стороны Нидерландов при разработке своих военных планов. Об этом предупредила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она отметила, что необдуманные действия нидерландских властей приводят к затягиванию боевых действий в зоне СВО. В связи с этим Москва продолжит твердо отстаивать свои законные интересы и отвечать на атаки противника.

«Все это вкупе с бездумной поддержкой неонацистского киевского режима оружием и деньгами (а это не менее 12,4 миллиарда евро с 2022 года) в ущерб решению собственных внутренних проблем является неприкрытым движением по лестнице военной эскалации», - сказала Захарова.

KP.RU прежде сообщал, что Нидерланды узнали о пытках на Украине еще весной, но скрывали это. Депутат парламента Нидерландов Пепейн ван Хаувелинген показал служебную переписку.