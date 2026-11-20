В Центробанке предложили пересмотреть тарифы по ОСАГО: о чем речь Фото: Юлия ПЫХАЛОВА.

ЦБ РФ предлагает снизить до 1 рубля нижнюю границу тарифного коридора ОСАГО для снижения стоимости полисов для водителей. Об этом говорится на сайте регулятора.

«Впервые за всю историю ОСАГО регулятор предлагает практически отказаться от минимальной границы тарифного коридора и установить ее для всех транспортных средств и водителей в виде символического 1 рубля», — отмечается в документе от Центробанка.

Там же подчеркивается, что в большей степени это отразится на добросовестных водителях, которые не становятся участниками ДТП. Для них стоимость полиса станет приятнее. При этом водители, которые часто попадают в аварии, могут заметить существенный рост тарифов.

Ранее KP.RU рассказал, что у россиян появилась возможность покупать ОСАГО через «Госуслуги». Аналитики издания рассказали, как это сделать.