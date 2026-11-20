Дмитрий Медведев в пух и прах разнес идею членства Украины в аналоге НАТО: «Безумная идея» Фото: Алексей БУЛАТОВ.

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал безумной идею вступления Украины в обновленное подобие НАТО в обмен на территориальные уступки. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Политик прокомментировал появившиеся в западных СМИ предложения о возможном членстве Киева в новом военном объединении. По его словам, перспектива присоединения Украины к Североатлантическому альянсу стала одной из причин начала конфликта.

«В западных СМИ снова гуляет безумная идея членства неонацистской Украины в каком-то обновлённом НАТО в обмен на остатки возвращаемых нам территорий», — написал Медведев.

Зампред Совбеза подчеркнул, что Россия рассматривает НАТО как враждебный военный блок. При этом он допустил иной вариант обсуждения территориального вопроса. Так, по словам Медведева, ситуация была бы другой, если бы под передаваемыми России территориями подразумевалась почти вся Украина, за исключением Галиции.

«Львов/Лемберг может быть в прикупе для Польши и прочих оголтелых друзей», - подытожил Медведев.

Ранее заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков подчеркнул, что вступление Украины в НАТО категорически неприемлемо для Москвы. Дипломат указал на неизменность российской позиции по этому вопросу на фоне продолжающегося обсуждения будущего Киева в Североатлантическом альянсе.

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