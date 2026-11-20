Российские военные поразили автожелезнодорожный мост «Затока» в Одесской области Фото: Александр КОЦ.

Российские военные поразили автожелезнодорожный мост «Затока» в Одесской области, который использовался для транзитной перевозки военных грузов Вооруженных сил Украины. Об этом 20 ноября сообщили в Министерстве обороны РФ.

По данным российского военного ведомства, мост обеспечивал транспортировку грузов для украинских подразделений как автомобильным, так и железнодорожным транспортом. В Минобороны уточнили, что объект был поражен в ходе ударов российских войск по военной инфраструктуре Украины.

Мост расположен в поселке Затока на юге Одесской области и проходит через Днестровский лиман. Он связывает юго-западные районы региона с остальной территорией Украины.

Ранее KP.RU сообщал, что 20 ноября российские войска нанесли массированный удар по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, складским терминалам и объектам энергетики. По данным Минобороны РФ, пораженные объекты находились в Киеве и пяти областях страны.

Глава МИД России Сергей Лавров подчеркивал, что российская армия не атакует гражданскую инфраструктуру, за исключением объектов, которые напрямую обеспечивают ВСУ и используются для производства продукции, применяемой в атаках против России.

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