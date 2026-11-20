В Грузии объявили день траура после взрыва в жилом доме в Тбилиси Фото: REUTERS.

Правительство Грузии объявило 22 ноября днем траура по всей стране в связи с трагедией в тбилисском районе Поничала, где при взрыве бытового газа в жилом доме погибли шесть человек. Об этом сообщила пресс-служба грузинского кабмина.

«Памяти погибших в результате обрушения жилого дома... объявлен днем траура. По распоряжению правительства в связи с днем траура на всей территории Грузии будут приспущены государственные флаги», — сказано в официальном заявлении ведомства.

Взрыв в многоквартирном жилом доме в районе Поничала произошел утром в четверг, 19 ноября, в результате чего конструкции здания частично обрушились. По предварительной версии следствия, причиной чрезвычайного происшествия стала утечка газа в одной из квартир. Жертвами обрушения стали шесть человек, еще три пострадавших, в том числе двое детей и владелец квартиры, в которой произошел взрыв, в настоящее время находятся в больнице под наблюдением врачей.