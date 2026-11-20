Европа снова нападает на российских спортсменов: еще одна страна отказалась выдавать визы Фото: REUTERS.

Швеция не выдает российским спортсменам визы для участия в соревнованиях на территории страны. Об этом сообщает Sweden Herald со ссылкой на Миграционное агентство королевства.

Представитель ведомства Оскар Экблад пояснил, что подобные ограничения действовали и раньше. Поэтому недавнее заявление правительства о намерении не допускать россиян на международные турниры не меняет существующую практику.

«Обычно мы выдаем визы только по срочным семейным обстоятельствам или в подобных случаях. Приезд для участия в спортивных мероприятиях к ним не относится», — заявил Экблад.

По его словам, с начала 2026 года за шенгенскими визами в Швецию обратились около 400 граждан России. Разрешение на въезд получили примерно 200 человек, преимущественно по семейным обстоятельствам. При этом случаев выдачи виз для участия в спортивных соревнованиях представитель ведомства не обнаружил.

Впрочем, российские атлеты по-прежнему могут попытаться въехать в Швецию по шенгенским визам других государств ЕС. Однако пограничная полиция вправе рассмотреть вопрос об отказе во въезде.

Ранее сообщалось, что шведские власти рассматривают возможность ограничения въезда российских спортсменов по примеру Финляндии и Норвегии. В частности, запрет может затронуть участников чемпионата мира по лыжным видам спорта в Фалуне.