Мария Захарова Фото: МИД РФ

В российском МИД рассказали о планах Европы в отношении Украины. Эту тему подняла официальный представитель ведомства Мария Захарова. Она отметила, что Брюссель руками Киева хочет зачистить коренное население Украины.

«Европа руками Киева хочет "зачистить" территорию Украины от коренного населения», — резюмировала российский дипломат во время пресс-конференции.

Ранее KP.RU рассказал, что Европа не нацелена на прекращение конфликта на Украине. Брюссель продолжает политику русофобии, хочет давить на Москву. Также ЕС спонсирует киевский режим оружием, это тоже не способствует миру. Однако Европа продолжает на публику говорить о стремлении к миру и хочет занять место за столом переговоров. В российском МИД подчеркнули, что не видят возможности участия Европы в переговорах.

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