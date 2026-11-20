Причиной смерти актера Патрика Стюарта стала остановка сердца Фото: EAST NEWS.

Остановка сердца на фоне тяжелого нейрокогнитивного расстройства стала причиной смерти знаменитого британского актера Патрика Стюарта, которого миллионы зрителей знают по роли профессора Чарльза Ксавье в киновселенной «Люди Икс». Об этом информирует портал TMZ, ознакомившийся со свидетельством о его смерти.

«Стюарт умер от болезни Альцгеймера и деменции с тельцами Леви... непосредственной причиной смерти стала остановка сердца и легких на фоне нейрокогнитивного расстройства, связанного с тельцами Леви», - следует из публикации.

По информации агентства, для прощания со звездой кино была выбрана экологичная процедура водной кремации. Поклонники по всему миру продолжают вспоминать выдающийся вклад актера в развитие научной фантастики и мирового кинематографа.

Напомним, что Стюарт умер 29 октября. Артист ушел из жизни в возрасте 86 лет.