Захарова прокомментировала недопуск российских спортсменов к международным соревнованиям. Фото: МИД

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова на брифинге раскритиковала позицию ряда государств, выступающих против допуска российских атлетов к международным турнирам. По ее словам, сама мысль о восстановлении участия в соревнованиях спортсменов из России вызывает у этих стран «нечеловеческую ненависть».

Заявление прозвучало на фоне решения властей Швеции отказать российским спортсменам в выдаче виз для участия в соревнованиях на территории королевства. Как пояснили накануне представители шведской стороны, подобные визовые ограничения применялись и ранее, поэтому недавнее заявление правительства о намерении не допускать россиян к участию в международных состязаниях внутри страны не меняет уже сложившуюся практику.

В Москве неоднократно называли отстранение отечественных атлетов и визовые барьеры политически мотивированными шагами, противоречащими олимпийским принципам и уставам международных спортивных федераций.