Дмитрий Медведев ловко подколол Европу после саммита в Китае: Он показал одно фото Фото: Алексей БУЛАТОВ.

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев пошутил над Европой, опубликовав фотографию встречи лидеров России, Китая и США. Соответствующий пост он разместил в социальной сети X.

На снимке президент России Владимир Путин, председатель КНР Си Цзиньпин и американский лидер Дональд Трамп сидят за круглым столом на фоне государственных флагов трех стран.

Дмитрий Медведев ловко подколол Европу после саммита в Китае: Он показал одно фото. Фото: аккаунт Дмитрия Медведева в X.

«Фото недели. Хм, а где же Европа?» — подписал фотографию Медведев.

Кадр сделан во время трехсторонней встречи лидеров в китайском Шэньчжэне, которая состоялась 19 ноября на полях саммита АТЭС. Представители европейских государств в переговорах не участвовали.

Ранее Медведев заявил, что европейские политики сами лишили себя возможности влиять на важнейшие международные решения. По его словам, лидеры ЕС вместо содействия мирному урегулированию украинского конфликта продолжают разжигать противостояние.