Медведев: Европа на переговорах разжигает костер войны Фото: Алексей БУЛАТОВ.

Безголовые лидеры Европы пытаются разжечь костер войны на переговорах по украинскому урегулированию. Об этом заявил заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев в своем канале в МАХ.

По словам Медведева, на встрече лидеров России, Китая и США определилась ведущая роль государств в формировании новой архитектуры международной и европейской безопасности.

"Сегодня же Европа (как и отколовшаяся от ЕС Британия) никому не нужна. Потому, что её безголовые лидеры, которые перегрызлись за право представлять одряхлевший Старый Свет на переговорах, только разжигают костер войны, а не пытаются его потушить", - написал Медведев.

Он отметил, что лидеры европейских стран самостоятельно лишили себя возможности влиять на принятие важнейших международных решений.

Как писал сайт KP.RU, западные СМИ ранее сообщили, что политики в Европе обеспокоены переговорами Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина.