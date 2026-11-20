Baza: Криминальный авторитет Саша Север остался без пенсии и задолжал налоговой Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

В Тверской области 67-летний Александр Северов, известный как криминальный авторитет Саша Север, задолжал налоговой службе 24 тысячи рублей, но судебные приставы пока не могут взыскать с него деньги. Об этом 20 ноября сообщает Baza.

По ее данным, бывший вор в законе почти 30 лет провел в местах лишения свободы и официально нигде не работал, поэтому не накопил стаж для страховой пенсии. У него также нет сбережений и банковских карт. Долг образовался из-за неуплаты налогов на дом в Тверской области.

Как пишет Baza, рассчитывать на социальную пенсию по старости Северов сможет в 2029 году, когда ему исполнится 70 лет. В 2026 году ее размер составляет 9 424 рубля. Если к тому времени задолженность не будет погашена, приставы смогут удерживать из выплат до половины суммы.

Отметим, что широкую известность Северов получил благодаря песне «Владимирский централ», которую исполнил его друг Михаил Круг.

Ранее KP.RU сообщал, что в 2026 году социальную пенсию по старости назначают мужчинам с 69 лет, если им не хватает страхового стажа или пенсионных баллов для страховой выплаты. С 2028 года возраст назначения такой пенсии повысится до 70 лет.