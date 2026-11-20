Сергей Рябков Фото: Иван МАКЕЕВ.

Россия ожидает реакции от «евротройки» на предложение о встрече в Москве. Об этом рассказал замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Президент России Владимир Путин пригласил европейских представителей в Москву для обсуждения урегулирования конфликта. После этого Россия определит формат дальнейшего диалога.

Нужно отметить, что Европа пока не показывает стремлений к завершению конфликта на Украине. Наоборот, ЕС продолжает поддерживать политику русофобии и снабжать киевский режим оружием, тем самым затягивая конфликт.

Ранее KP.RU рассказал, что Москва прорабатывает возможность визита евротройки в Москву. Речь идет о представителях Германии, Великобритании и Франции. Однако точных дат по этому визиту пока нет.