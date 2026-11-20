В это время в Киеве были поражены объекты транспорта и энергетики. Данные цели обеспечивали работу армии Украины Фото: REUTERS.

Военная авиация шести стран НАТО устроила масштабное патрулирование над Черным морем в ночь на 20 ноября. Эо произошло на фоне ударов войск России по военным целям в Киеве. Информация опубликована в полетной базе сервиса Flightradar24.

По его данным, в небо поднялись разведывательные борта и топливозаправщики Евросоюза. Их заметили у берегов Крыма, Румынии и Болгарии. Воздушные судна прикрывали британские истребители Eurofighter Typhoon и французские Mirage 2000D.

К операции также присоединились США с патрульным самолетом Boeing P-8A Poseidon и Турция. Последняя страна задействовала радарный комплекс Boeing E-7T вместе с ударным беспилотником Bayraktar TB2. Помимо прочего, за обстановкой следили воздушные разведчики из Италии и Швеции.

Ранее KP.RU писал, что в Киеве были поражены объекты транспорта и энергетики. Данные цели обеспечивали работу армии Украины, заявили в Минобороны РФ.