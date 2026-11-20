В Кремле рассказали, почему Путин приехал в Китай с ядерным чемоданчиком: никакой сенсации в этом нет Фото: REUTERS.

«Ядерный чемоданчик» всегда сопровождает президента России Владимира Путина. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Представитель Кремля прокомментировал повышенное внимание СМИ к устройству. По его словам, ядерный чемоданчик стал поводом для заголовков в изданиях, журналисты которых, вероятно, впервые увидели Путина. При этом Песков подчеркнул, что устройство постоянно находится рядом с главой государства.

Ранее депутат Госдумы и журналист Евгений Попов показал ядерный чемоданчик Путина на саммите АТЭС в китайском Шэньчжэне. На опубликованных кадрах устройство находилось в руках сопровождавшего президента офицера. Военнослужащий подтвердил журналисту, что это тот самый чемоданчик главы государства.