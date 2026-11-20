Хуснуллин перечислил два варианта восстановления Крымского моста Фото: Юлия ПЫХАЛОВА.

Существует два способа восстановления Крымского моста, и в настоящее время ведутся все необходимые мероприятия для его ремонта. Об этом говорится в сообщении от вице-премьера Марата Хуснуллина.

«Считают сейчас проектировщики. Мы этим занимаемся, все варианты решения этой проблемы есть. Двигаемся параллельно двумя вариантами восстановления», — резюмировал политик в разговоре с журналистами.

Ранее KP.RU рассказал, что Крымский мост был поврежден из-за атаки киевского режима. В Кремле отметили, что нет никаких сомнений, что мост будет восстановлен и будет лучше прежнего. Также там подчеркнули, что Крымский мост использовался только в целях проезда гражданских автомобилей и ж/д транспорта. Он не был предназначен для перевозки военных грузов, а значит, атака ВСУ подтвердила стремление Киева разрушать гражданские объекты.