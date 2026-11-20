Песков назвал неожиданным комплимент от Трампа Фото: REUTERS.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал журналистам слова президента США Дональда Трампа, который накануне высоко оценил его профессионализм. Представитель Кремля отметил, что услышать подобную оценку от главы Белого дома было для него «достаточно неожиданно».

Отвечая на вопрос представителей прессы о своей реакции на высказывание президента США, представитель Кремля призвал не придавать этим словам излишнего значения.

«Это достаточно неожиданно. Слушайте, ну что он сказал? Он просто проходил мимо. Не думаю, что это нужно как-то комментировать», — заявил пресс-секретарь российского лидера.

Ранее американский лидер в общении с репортерами положительно отозвался о работе представителя Кремля, заявив, что Песков «отлично справляется со своей работой».