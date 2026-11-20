В Польше прозвучал взрыв на фоне воздушной тревоги Фото: Фото: Patrick Pleul/ dpa/ Global Look Press

Утром 20 ноября в Билгорайском повяте на востоке Польши прогремел взрыв во время воздушной тревоги, напугав местных жителей. Об этом пишет издание Wirtualna Polska. Вскоре после инцидента горожане увидели дым над лесом.

«Около 6:40 мы получили сообщения от жителей, что они слышали взрыв и издалека видели дым», — говорится в сообщении от очевидцев.

Экстренные службы, включая полицию и пожарных, прибыли на место происшествия. По данным оперативных служб, неопознанный объект упал в 10 метрах от леса, но разрушений не было. Началась проверка инцидента, устанавливается, что за неопознанный объект упал в лесополосе.

Ранее KP.RU рассказал, что несколько дней назад на фоне воздушной тревоги на Украине в Польше были подняты истребители. В ВС Польши заявили, что такое решение носит превентивный характер.