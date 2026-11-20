Минтранс РФ хочет ввести новые дорожные знаки для СИМ Фото: Алексей БУЛАТОВ.

Минтранс подготовил новые поправки в ПДД, которые введут новые дорожные знаки для средств индивидуальной мобильности. Ведомство разработало целый проект по этому направлению. Об этом заявил замдиректора департамента министерства Николай Чередниченко, представив план в рамках сессии «Транспортной недели».

На улицах появятся три новых указателя: «Велопешеходный переход», «Зона запрета движения СИМ», «Велопереезд». Кататься разрешат только трезвым людям старше 16 лет и строго без пассажиров.

Также Минтранс создал строгие запреты для водителей электросамокатов. Они обязаны будут тормозить по требованию полиции и оформлять аварии по общим правилам ДТП. Права для управления подобным транспортом пока не вводят.

Стоит отметить, что средством индивидуальной мобильности ведомство предлагает считать любой наземный транспорт с электромотором мощностью от 100 до 250 киловатт.

Ранее стало известно о планах Минтранса РФ запустить с 2027 года движение беспилотных грузовиков. Они должны будут ездить по федеральной трассе М-12 до Тюмени.