Патриарх Кирилл заявил, что его разочаровали ненависть и равнодушие в обществе Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл назвал самым горьким разочарованием в жизни то, что обретенная людьми внешняя свобода не избавила общество от ненависти и равнодушия. Об этом он рассказал в интервью ТАСС в рамках совместного спецпроекта агентства и Русской православной церкви, приуроченного к 80-летию предстоятеля.

По словам патриарха, после снятия ограничений верующие получили возможность открыто исповедовать свою религию, строить храмы, издавать духовную литературу и воспитывать детей в вере. Однако, отметил он, свобода от запретов не всегда становится свободой для истины, ответственности и жертвенной любви.

Кирилл также напомнил рассуждения философа Николая Бердяева о природе свободы. Как подчеркнул предстоятель РПЦ, если понимать ее исключительно как право и произвол, человек рискует оказаться в новом рабстве. Подлинная свобода, по его словам, предполагает прежде всего обязанность и долг перед Богом.

Ранее KP.RU сообщал, что президент РФ Владимир Путин удостоил патриарха Кирилла Государственной премии России за выдающиеся достижения в области гуманитарной деятельности.