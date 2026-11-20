С 23 ноября по ночам начнет идти снег, а днем он будет смешиваться с дождем. Фото: Алексей БУЛАТОВ.

В Москве и Подмосковье на следующей неделе начнется метеорологическая зима. С 23 по 29 ноября в регионе установится более привычная для этого времени года погода, рассказала главный специалист портала «Метеоновости», синоптик Татьяна Позднякова. Об этом пишет «Ридус».

«Температура воздуха постепенно будет возвращаться к норме. На следующей неделе к нам придет метеорологическая зима. Средняя суточная температура воздуха станет отрицательной», – отметила Позднякова.

В субботу, 21 ноября, в Москве ожидается от +3 до +5 градусов, а по области – от +1 до +6 градусов. Температура будет на 4-5 градусов выше климатической нормы. В воскресенье станет прохладнее. Ночью в столице похолодает до -2 градусов, в области – до -3 градусов, а днем воздух прогреется до +1...+3 градусов в Москве и до -1...+4 градусов в Подмосковье.

С 23 ноября по ночам начнет идти снег, а днем он будет смешиваться с дождем. К середине недели в регионе сформируется снежный покров. Ночные температуры опустятся до -5 градусов, дневные будут колебаться от -4 до +2 градусов.

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