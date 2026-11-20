Эстония закроет границу с Россией с 1 декабря Фото: Алексей БУЛАТОВ.

Правительство Эстонии приняло решение о закрытии границы с Россией с 1 декабря. Об этом говорится в сообщении от Reuters.

Правительство Эстонии может пересмотреть решение о закрытии границы с Россией через шесть месяцев.

Напомним, Эстония — это вторая страна ЕС, которая целенаправленно усложняет жизнь своим же гражданам, закрывая границу с Россией. В российском МИДе отметили, что многие жители Нарвы часто пересекают погранпункт. Кроме того, такое недальновидное решение эстонских властей негативно отразится на экономике страны и в первую очередь приграничных городов.