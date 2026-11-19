Депутат Николаев: закрытие границы с РФ отрежет жителей Нарвы от родных Фото: Алексей БУЛАТОВ.

Эстонское руководство вредит гражданам принимаемыми антироссийскими шагами. Сейчас власти намерены закрыть все погранпереходы с РФ. Это отрежет жителей Нарвы от родных. Так сообщил председатель фракции Plaan B Narva в горсобрании города Антон Николаев в комментарии "Известиям".

Он признал, что решение о закрытии границы также нанесет удар по экономике Эстонии. Депутат отметил, что нововведение негативно отразится на работе местных транспортных компаний. Ряд фирм продолжают возить грузы в Россию, напомнил глава фракции Plaan B Narva в горсобрании Нарвы.

"Здесь у многих живут родственники в России - родители, бабушки, дедушки, братья, сестры. Теперь люди будут отрезаны друг от друга", - сообщил Антон Николаев.

Он поделился первой реакцией на заявления Таллина о намерении закрыть границу с Россией. По словам депутата, это было "как гром среди ясного неба". Он заверил, что в Нарве никто об этом даже не думал.

"Не было никакой информации даже по инсайдерским каналам. По большому счету все узнали об этом из новостей. Если кто-то и предполагал в шутку, что границу вообще закроют, это воспринималось как черный юмор. Реально никто в такой сценарий не верил", - рассказал Антон Николаев.

Как объявил министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна, с 1 декабря страна полностью закроет границу с Россией. Перестанут работать имеющиеся три погранперехода. Правительство планирует решить, каким будет закрытие: временным или бессрочным.

В российском МИД с иронией прокомментировали планы Таллина. В ведомстве заявили о частой смене настроения европейцев относительно этого вопроса. В МИД отметили, что на Западе "легко переобуваются" относительно свободы передвижения. Таллин продолжает строить стены.

Северо-Западное таможенное управление сообщило, что через погранпункт "Ивангород" в период с 31 августа по 6 сентября проследовало более 12 тысяч человек в двух направлениях. В целом через пункты пропуска на российско-эстонском участке в 2025 году прошло более 1 миллиона лиц. С начала этого года таких насчитывается около 600 тысяч человек.