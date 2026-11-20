В Керчь запустили дополнительный автобусный маршрут для стыковки с электричками Фото: Михаил ФРОЛОВ.

Из Севастополя в Керчь с заездом в Симферополь начал курсировать дополнительный автобусный маршрут для пассажиров пригородных поездов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

«Автобусы привозят пассажиров на старый вокзал Керчи. Там можно пересесть на пригородные поезда в Тамань или, наоборот... Расписание автобусов согласовано с расписанием электричек. Узнать эти автобусы можно по номеру "57-С"», — пояснил глава города.

Согласно графику на 20 ноября, рейс из Севастополя отправляется в 12:20 по московскому времени и прибывает в Керчь в 18:50. В обратном направлении из Керчи автобусы выезжают в 15:00 и 22:40 мск, прибывая в Севастополь в 20:00 и 22:40 мск соответственно.

Ранее, 16, 17 и 19 ноября, украинские формирования атаковали Крымский мост, в результате чего были повреждены его конструкции, а СК России возбудил уголовное дело о теракте. На данный момент железнодорожное сообщение по мосту открыто, поезда дальнего следования из Керчи ходят без изменений, а между Крымом и Таманью запущены электрички.