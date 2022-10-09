Дело о взрыве на Крымском мосту заведено по статье «терроризм»

Бастрыкин сообщил, что уголовное дело по факту взрыва на Крымском мосту возбуждено по статье "Терроризм". Фото: REUTERS

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье «Терроризм» по факту взрыва на Крымском мосту. Об этом заявил глава СК Александр Бастрыкин в воскресенье 9 октября во время встречи с президентом России Владимиром Путиным. Бастрыкин доложил главе государства о ходе предварительного расследования.

«Допрошено много свидетелей, очевидцев, начаты и в значительной степени завершены специальные экспертные исследования – это взрывотехническая экспертиза, генетическая, криминалистическая», - доложил Бастрыкин Путину.

По словам главы СК, уголовное дело возбуждено по части второй статьи 205 «Терроризм». Также Александр Бастрыкин сообщил, что в подготовке теракта на Крымском мосту украинским спецслужбам помогали граждане России и зарубежных государств.

Также Бастрыкин сообщил президенту, что сотрудникам ФСБ удалось установить подозреваемых в организации теракта на Крымском мосту.

Хронология событий ЧП на Крымском мосту здесь на KP.RU.