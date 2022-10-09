Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+10°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Политика9 октября 2022 18:03

Дело о взрыве на Крымском мосту заведено по статье «терроризм»

В подготовке теракта украинским спецслужбам помогали россияне и иностранцы
Мария ПАВЛОВА
Бастрыкин сообщил, что уголовное дело по факту взрыва на Крымском мосту возбуждено по статье "Терроризм".

Бастрыкин сообщил, что уголовное дело по факту взрыва на Крымском мосту возбуждено по статье "Терроризм".

Фото: REUTERS

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье «Терроризм» по факту взрыва на Крымском мосту. Об этом заявил глава СК Александр Бастрыкин в воскресенье 9 октября во время встречи с президентом России Владимиром Путиным. Бастрыкин доложил главе государства о ходе предварительного расследования.

«Допрошено много свидетелей, очевидцев, начаты и в значительной степени завершены специальные экспертные исследования – это взрывотехническая экспертиза, генетическая, криминалистическая», - доложил Бастрыкин Путину.

По словам главы СК, уголовное дело возбуждено по части второй статьи 205 «Терроризм». Также Александр Бастрыкин сообщил, что в подготовке теракта на Крымском мосту украинским спецслужбам помогали граждане России и зарубежных государств.

Также Бастрыкин сообщил президенту, что сотрудникам ФСБ удалось установить подозреваемых в организации теракта на Крымском мосту.

Хронология событий ЧП на Крымском мосту здесь на KP.RU.