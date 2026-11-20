В России сегодня покажут фильм с интервью Владимира Путина: картина расскажет о патриархе Фото: REUTERS.

Президент России Владимир Путин дал интервью сербскому режиссеру Эмиру Кустурице для документального фильма о патриархе Московском и всея Руси Кирилле. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, премьера картины состоится сегодня, 20 ноября. Фильм «Наше крещение. Предстоятель» покажут на Первом канале в 18:40. Кустурица выступил автором идеи и главным режиссером проекта.

Картина приурочена к 80-летию патриарха Кирилла. В ней представлены интервью с предстоятелем РПЦ и другими церковными деятелями. Фильм рассказывает о жизни патриарха и истории русского православия, включая события последних десятилетий.

Ранее Владимир Путин встретился в Москве с патриархом Кириллом и патриархом Иерусалимским Феофилом III. Последний прибыл в российскую столицу по приглашению главы РПЦ. Встреча состоялась 5 ноября, однако ее конкретная повестка не уточнялась.