В зоне СВО российская армия за неделю освободила два населенных пункта Фото: Григорий КУБАТЬЯН.

Вооруженные силы Российской Федерации за неделю освободили два населенных пункта в зоне специальной военной операции. Об этом 20 ноября, в пятницу, сообщили в Министерстве обороны РФ. Российские подразделения продолжают выполнять боевые задачи на направлениях спецоперации.

Также военное ведомство РФ передало, что за прошедшую неделю российские системы противовоздушной обороны перехватили 13 ракет «Фламинго» противника, а также восемь ракет «Нептун» и 6 808 украинских беспилотников самолетного типа.