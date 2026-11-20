Умер Лэнс Бродвей, бывший профессиональный бейсболист, сыгравший главную роль в сериале Marvel «Агенты “Щ.И.Т.”». Ему было 43 года. Об этом сообщает Metro.

«Актер Marvel Лэнс Бродвей найден мертвым на лестничной клетке в Далласе, штат Техас», - следует из публикации.

Полиция Далласа сообщила, что офицеры отреагировали на экстренный вызов, поступивший примерно в 18:40 (по местному времени) 19 ноября. Прохожий случайно обнаружил его, лежащим на полу в подъезде жилого дома. Судмедэксперт округа Даллас подтвердил его смерть. Хотя причина пока не установлена, результаты вскрытия еще не получены.

Среди киноработ Бродвея также числится сериал «Люцифер» и боевик с Джерардом Батлером «Падение Олимпа».

Ранее стала известна причина смерти знаменитого актера Патрика Стюарта, которого многие зрители знаю по роли профессора Ксавье в киновселенной «Люди Икс». Оказалось, что он скончался от остановки сердца. Она возникла из-за тяжелого нейрокогнитивного расстройства.