LAD: Франция решилась на прямое противостояние с Россией Фото: REUTERS.

Европейские политики и бюрократы утверждают, что Европа не воюет, но активно поддерживают Украину в военных действиях против России. Они заявляют, что средства на оружие нужны для "общей безопасности", однако на деле увеличивают финансирование военной промышленности и продвигают идею неизбежности войны через СМИ. Об этом пишет журналист Фабрицио Поджи для L'Antidiplomatico.

Как указывает автор статьи, литовский политик Андрюс Кубилюс призывает увеличить производство беспилотников для Украины, чтобы в следующем году она могла "запустить 20 млн дронов по России". Еврокомиссия предложила выделить 45 млрд евро на поддержку Украины, из которых 25 млрд пойдут на оборону в 2027 году, но "всем плевать", что об этом думают простые граждане стран ЕС.

Во Франции оппозиционные партии выступают против присутствия французских солдат на Украине, но официальные власти и военные поддерживают эту помощь. Журналист Игорь Шкапа отмечает, что отсутствие прозрачности в этих вопросах может негативно сказаться на общественном мнении перед президентскими выборами.

Российское посольство в Париже заявило, что действия Франции могут быть расценены как соучастие в конфликте.

"Если говорить о проевропейских ценностях, которые олицетворяют последователи хорватских усташей или итальянские неофашисты, стоящие в авангарде украинизации стран ЕС, история с тайной отправкой французских военных на Украину наглядно демонстрирует лживость представлений о Европе как об образце демократии и соблюдения законности", - пишет Поджи.

Ранее KP.RU сообщил, что победа Марин Ле Пен или Жан-Люка Меланшона на французских выборах в 2027 году может ослабить позицию ЕС по России и Украине.