Зеленский назвал неуместной поездку лидеров ЕС в Москву на переговоры Фото: REUTERS.

Владимир Зеленский выступил против того, чтобы лидеры стран Европейского союза приняли приглашение российской стороны и приехали в Москву для проведения переговоров. Об этом пишет издание Deutsche Welle*.

Соответствующее заявление украинский лидер сделал в беседе с журналистами на полях берлинского саммита так называемой «коалиции желающих». Зеленский назвал возможный визит европейских политиков в российскую столицу неуместным и выдвинул встречную инициативу.

Вместо поездки в Москву глава киевского режима предложил организовать переговоры на территории третьей страны. По его мнению, выбор нейтральной площадки стал бы более разумным решением и продемонстрировал бы готовность сторон к поиску компромисса.

Ранее президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам трехстороннего встречи в Китае сообщил, что Москва пригласила представителей Евросоюза для обсуждения вопросов безопасности и урегулирования конфликта.

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