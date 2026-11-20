Зеленский заговорил о дружбе с Трампом и поплыл: Украинец не вспомнил ни одного доброго слова о себе Фото: REUTERS.

Владимир Зеленский не смог вспомнить, называл ли его президент США Дональд Трамп своим другом. Об этом он рассказал во время пресс-конференции по итогам встречи «коалиции желающих».

Журналисты поинтересовались отношением американского лидера к Зеленскому после его недавних высказываний о дружбе с президентом России Владимиром Путиным. Отвечая на вопрос, глава киевского режима замялся и неловко улыбнулся.

«Думаю, да. Проблема в том, что я не помню. <...> Он просто много чего говорил», — признался Зеленский.

Ранее Дональд Трамп назвал Путина своим другом во время встречи в китайском Шэньчжэне. Американский лидер подчеркнул, что у него сложились отличные отношения с российским президентом. Он также выразил радость по поводу встречи и надежду на продуктивные переговоры.