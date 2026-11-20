Рябков: Трёхсторонняя встреча в Китае может начать диалог по ядерным рискам Фото: Иван МАКЕЕВ.

Замглавы Министерства иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что трёхсторонняя встреча лидеров РФ, Китая и США в Шэньчжэне 19 ноября может стать отправной точкой для исторического диалога о ядерном разоружении. Эта тема поднималась на встрече и была одной из ключевых, и все стороны согласились с необходимостью регулировать ядерное оружие.

По словам дипломата, этот формат переговоров может определить новый курс в обсуждении вопросов глобальной безопасности.

Напомним, президент США Дональд Трамп назвал тему сокращения ядерных вооружений сложной. Он выразил надежду на соглашение между Москвой, Вашингтоном и Пекином. Трамп подчеркнул, что США не намерены применять ядерное оружие и допускают инспекции при сокращении ядерного арсенала.

Ранее KP.RU сообщил, что Си Цзиньпин призвал запретить и полностью ликвидировать ядерное оружие. На встрече с Путиным и Трампом в Шэньчжэне он заявил, что ядерный конфликт недопустим и в нем не будет победителей.