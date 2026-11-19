Глава КНР Си Цзиньпин Фото: REUTERS.

Ядерное оружие во всем мире необходимо полностью запретить и ликвидировать, поскольку оно несет огромную опасность для человечества. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин на первой трехсторонней встрече с президентом России Владимиром Путиным и американским лидером Дональдом Трампом на полях саммита АТЭС в Шэньчжэне.

По словам главы Китая, ядерный конфликт нельзя допустить ни при каких обстоятельствах. Ведь, как отметил Си Цзиньпин, в такой войне невозможно выйти победителем. На кону слишком много жертв.

«Ядерное оружие - это дамоклов меч, висящий над головой человечества. Его необходимо полностью запретить и уничтожить, чтобы в конечном итоге построить мир, свободный от ядерного оружия», - заявил Си.

KP.RU прежде писал, что в Шэньчжэне состоялись переговоры Путина, Си Цзиньпина и Трампа. Политики обговорили вопросы, касающиеся сотрудничества и глобальной безопасности.

Встреча Путина, Трампа и Си в Китае: Прямая трансляция