По мнению брокера, перед отменой льготных программ нужно сделать рыночную ипотеку доступнее. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ.

Отмена льготной ипотеки в России не приведет к резкому снижению цен на жилье, заявил ипотечный брокер Дмитрий Ракута. На стоимость квартир влияет сразу несколько факторов, поэтому рассчитывать на удешевление недвижимости только за счет прекращения льготных программ не стоит. Об этом пишет «Ридус».

«Не стоит рассчитывать, что сейчас закроем все льготное кредитование, после чего цены на недвижимость рухнут. К сожалению, это не произойдет», – подчеркнул эксперт.

Ранее советник председателя Банка России Кирилл Тремасов заявил, что льготная ипотека не сделала жилье доступнее, а лишь повысила цены на новостройки. Ракута добавил, что на стоимость квартир также влияют рост НДС, удорожание стройматериалов и новые требования к застройщикам.

По мнению брокера, перед отменой льготных программ нужно сделать рыночную ипотеку доступнее. При нынешней ставке около 18% кредиты на новостройки остаются слишком дорогими для многих покупателей. Чтобы доступного жилья не стало меньше, необходимо снизить ключевую ставку и сохранить возможность выбора между льготной и рыночной ипотекой.

Ранее сообщалось, что после изменения условий семейной ипотеки число заявок на жилищные кредиты в октябре сократилось, однако цены на квартиры продолжили расти.