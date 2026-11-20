Кошка из Турции не могла оставить гроб своего хозяина на церемонии прощания

Трогательный случай преданности домашнего животного произошел во время похорон пожилого мужчины в Турции. Его кошка, которую привезли на церемонию прощания, забралась на гроб и не покидала его до самого конца траурного мероприятия. Она словно не могла поверить, что хозяина больше нет. Историю рассказало издание Politikam.

По словам очевидцев, животное много лет прожило со своим владельцем, который заботился о питомце и кормил его. После смерти мужчины кошку принесли на похороны, где она сразу же запрыгнула на гроб и оставалась на одном месте на протяжении всей церемонии, словно прощаясь с хозяином в последний раз.

Поведение кошки глубоко растрогало всех присутствующих на прощании. Участники церемонии отметили, что поступок животного стал самым эмоциональным моментом траурного дня и наглядно продемонстрировал сильную привязанность, которая за долгие годы формируется между домашними питомцами и их владельцами.

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