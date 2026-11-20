В Германии отреагировали на приглашение России приехать в Москву Фото: REUTERS.

Министр обороны Германии Борис Писториус позитивно оценил предложение президента России Владимира Путина о переговорах в Москве по украинскому конфликту. Он выдал неожиданное мнение по этому вопросу. Писториус заявил, что сторонам нужно договориться.

"Отклонить приглашение было бы совершенно неверным сигналом. Только те, кто разговаривает, в конечном итоге могут добиться результатов", — резюмировал глава Минобороны Германии в интервью Der Spiegel.

Напомним, Путин пригласил европейцев в Москву для обсуждения конфликта на Украине. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не раскрыл деталей о приглашенных. Также он заявил, что окончательная дата приезда европейцев не оглашена. Москва ждет ответа на приглашение.