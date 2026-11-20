Захарова отметила, что отказ стран ЕС закупать газ у России в итоге обернулся для них катастрофой. Фото: МИД РФ

Отказ стран Евросоюза от закупок российского газа является настоящим садомазохизмом и бьет по обычным европейцам. Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Может, им нравится в этой яме находиться? Может быть, это очередные выкрутасы на тему этой самой, как они называют, гендерной идентичности, такой садомазохизм... Любые попытки наших недругов исключить Россию из числа участников мировых энергетических рынков будут иметь самые серьезные последствия, в первую очередь для них самих», - подчеркнула дипломат.

По ее словам, от подобных решений страдают простые трудяги, предприятия и домохозяйства. При этом сама евробюрократия не испытывает дискомфорта. Так, Захарова вспомнила случай с руководителем ЕК Урсулой фон дер Ляйен. Когда в Европе стояла невыносимая жара летом, в ее кабинете кондиционеры никогда не отключались. А обычным гражданам приходилось экономить на электричестве.

Ранее Захарова заявляла, что ЕС хочет зачистить территорию Украины от коренного населения. Поэтому Брюссель так активно снабжает Киев оружием.